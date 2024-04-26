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  4. Fatih Erbakan Meclis'teki çay davetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama geldi

Fatih Erbakan Meclis'teki çay davetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama geldi

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 15:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği çay sohbetine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çağrılmaması gündem oldu. Erbakan'ın neden davet edilmediği merak konusu olurken, AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Fatih Erbakan Meclis'teki çay davetine neden çağrılmadı? AK Parti'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda bazı siyasi parti liderleriyle çay sohbeti gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer siyasi parti temsilcileri çay davetinde yer aldı.

ERBAKAN ÇAĞRILMADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın çay sohbetine çağrılmaması ise dikkat çekti. Herkes bunun nedenini merak ederken, konuyla ilgili AK Parti cephesinden açıklama geldi.

'PLANLI DEĞİLDİ'

Fatih Erbakan’ın çay sohbetine çağrılmamasıyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katıldığı bir canlı yayında konuştu. Güler, “Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi” ifadelerini kullandı.

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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan ak parti
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