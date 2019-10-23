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Bakan Kurum: Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde, yine en son Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor" dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde, yine en son Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor" dedi. Bakan Kurum, bin 100 olan imar denetçisi sayısının önümüzdeki hafta 2 bin 100'e çıkacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, daha sonra Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve kamu kurum kuruluşlarının yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada kazanmaya devam ettiğini ifade ederek, "Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle verdiğimiz süre bitmişti ve dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi’de yapmış olduğu görüşme çerçevesinde, 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. Ve inşallah 150 saat sonunda da bu bölge, güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
'BODRUM’DA KAÇAK YAPIYLA ALAKALI KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR'
Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, kaçak yapılaşmalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kaçak yapıyla alaka kararlılıklarının sürdüğünü söyledi. Kurum, "Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sit alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisindeki şehirlerimizde yine en son Bodrum’da, kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor. Şu an bin 100 tane imar denetçimiz var. Bu imar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz. Hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. Ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle imar denetçi sayısı 2 bin 100 olacak. Ve bu sayede 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de denetçilerimiz hizmet verecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sık alanlarımızda tabiat alanlarımızda kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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