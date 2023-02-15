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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde inşaat sürecini başlattık

15.02.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız" dedi.

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde inşaat sürecini başlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in yanı sıra ayrı günlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a giderek, havadan ve karadan incelemelerde bulunurken, yeni şehirlerin inşası için alan tespit çalışmalarını da sürdürüyor. Bakan Kurum, Adıyaman'daki koordinasyon toplantısının ardından açıklamada bulundu. Depremin 10 ili etkisi altına aldığını ve 13,5 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Deprem 1000 kilometrekarelik bir alanda meydana geldi. Depremle birlikte yollarımızda hasarlar, heyelanlar, yine altyapılarda hasarlar, binalarımızda göçmeler, enkazlar oluştu. Türkiye'de 81 ilden 85 milyon vatandaşın gönlü, yüreği, kalbi deprem bölgesi için atıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla hem arama-kurtarma süreçlerini, hem barınma süreçlerini, hem de bundan sonraki süreçleri bil fiil yakinen takip etmektedir" dedi.

'ŞEHİRLERİN 50-100 YILINI PLANLIYORUZ'

Kurum, deprem bölgesinde vatandaşların kalıcı barınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini ifade ederek, "10 ilimizde inşaat sürecini başlattık. İnşaat sürecine ilişkin biz de bakanlığımız tüm ekiplerimizle birlikte il il yeni yapılacak konutların yerlerini, zemin etütlerini, bu bölgeye ilişkin arazi yapısını şehrin dinamikleriyle birlikte de değerlendiriyoruz. Şehrin, özel sektörün de görüşlerini alıyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini alıyoruz. Hep birlikte yeni yerleşim alanlarını, inşallah şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak şekliyle bir motivasyonla bu sürece bakıyoruz" diye konuştu.

'105 METREKARE EVLER YAPACAĞIZ'

Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle mart ayı başında ilk inşaatlara başlanacağını belirterek, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3+1 daireler yapacağız. Burada şehrin büyüme öngörüsünü dikkate almak suretiyle zemini, fay hattına mesafesini dikkate almak suretiyle yerleşim yerlerini belirliyoruz. Burada ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle de inşa faaliyetlerine başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah bir yıl içerisinde daha önce Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. Özel sektörümüzle, ekipmanlarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, TOKİ’mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız. Ve o zaman, onlarla birlikte bugün nasıl üzülüyorsak, bugün nasıl ağlıyorsak, bugün nasıl onlarla birlikte hüzne boğuluyorsak, o gün de onların mutluluklarına inşallah şahit olacağız" diye konuştu.

EŞYA TAŞIMA UYARISI

Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan evlerle ilgili vatandaşlara az hasarlı veya hasarsız evlerine girebilmeleri, hasarlı veya ağır hasarlı binalara da girmemesi noktasında uyarıları yaptıklarını kaydederek, "Eşya taşınma sürecinde vatandaşlarımız, koordinasyonun bilgisi haricinde eşyalarını taşımamaları gerektiğini önemle ifade etmek istiyorum. Ağır hasarlı binalar, olası artçı depremlerle birlikte risk içermektedir. Güvenlik birimlerimizin, teknik arkadaşlarımızın incelemesi neticesinde, binadan eşya alınabilir veya alınamaz kararı verilmeden kesinlikle eşya almamalarını ifade etmek istiyorum. Milletimiz müsterih olsun, devletimiz güçlü. Bu bölgede 81 ilden gelen vatandaşlarımızın plakalarını görebiliyorsunuz. El birliği içerisinde depremdeki zararı en kısa zamanda giderecek adımları atacağız. Daha iyisini ve daha güzelini vatandaşlarımıza armağan edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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