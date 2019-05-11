Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da TOKİ tarafından hayata geçirilen bin 353 sosyal konut projesinin kura çekiliş törenine katıldı. Bakan Kurum, "Bu bin 353 konutumuzun kura çekimini inşallah yapmış ve hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız. Konutlarımızın yüzde 40’ını şehit ailelerimize, engellilerimize ve emeklilerimize ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 olacak şekilde, yatay mimari esas alınacak şekilde, o mahalle kültürünün yaşatılacağı, çok az katlı örnek şehircilik anlayışı projelerden oluşacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında Konya’da Ardıçlı Mahallesi’nde 554 konut, Beyşehir ilçesinde 405 konut, Yunak’ta 94 konut, Karapınar’da ise 300 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan sosyal konutların teslimi için başvurusu alınan kategorilerin kura çekilişi düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İlçelerden çekilişe katılan vatandaşlar da kura programını canlı yayın ile takip etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, Konya’ya yeni yatırımların devam edeceğini belirterek "Eski stadyumumuzun olduğu yer biliyorsunuz 104 bin metrekare alan. Kızılcahamam’a gittiğimizde Cumhurbaşkanımız büyükşehir belediyeleri arasında Konya’mıza, en yüksek oyu aldığı için, hem ödül verdi hem de tebrik etti. Biz de Konya’mızda seçim esnasında verdiğimiz sözleri teker teker tutmamız gerekiyor. Demiştik ki, sosyal konut yapacağız, demiştik ki alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar tüm Türkiye’de bu çalışmaları sürdüreceğiz ve sosyal konut anlamında ne Konya’da ne de başka bir ilimizde, Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde, alt gelir grubunda bütün vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar bu projelerimizi gerçekleştireceğiz demiştik. Hamdolsun bugün bu mutluluğu yaşıyoruz. Tüm Türkiye’de yapmış olduğumuz projenin ilk kurasını Konya’da çekiyoruz. Demiştik ki millet bahçeleri yapacağız. Konya’ya da en güzel millet bahçesi yakışır diye düşünüyoruz ve eski stadyumumuzun olduğu yere 104 bin metrekarelik alana millet bahçemizi yapıp, Konya’mıza, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İnşallah bu yıl başlayacağız ve Konya’mızdan, Konya belediyelerimizden hiçbir bedel almadan imalatın tamamını TOKİ Başkanlığımız yapacak ve hemşehrilerimize kazandıracak. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım, hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Alaaddin Tepesinin etrafındaki binaları restore edeceğiz"

Kentte genel olarak bir çalışma yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Alaaddin Tepesi etrafı da Konya merkezinde çok önemli bir alan. Şimdi tüm Alaaddin Tepesi etrafındaki binaların cephelerini, tabelalarını iyileştirmek suretiyle, orada tarihe, ecdadımızın bize bıraktığı eserlere saygı göstererek buradaki istihdamı artıracak, turizmi artıracak projeleri de yine bakanlığımıza bağlı İlbank Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapıp, Konya’mıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz burada gezdiği zaman o tarihin koridorlarında, binaların siluetiyle birlikte çok daha güzel bir ortamda gezmiş olacaklar. Bu projemiz de Konya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Konutların yüzde 40’ını şehit ailelerine veriyoruz"

Bakan Kurum, "Bu bin 353 konutumuzun kura çekimini inşallah yapmış ve hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız. Konutlarımızın yüzde 40’ını şehit ailelerimize, engellilerimize ve emeklilerimize ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 olacak şekilde, yatay mimari esas alınacak şekilde, o mahalle kültürünün yaşatılacağı, çok az katlı örnek şehircilik anlayışı projelerden oluşacak. En kısa sürede sözleşmelerimizi yapıp, hemşehrilerimizin de en geç 36 ay içerisinde sıcak, huzurlu yuvalarına kavuşmalarını sağlıyor olacağız. Burası ulaşım açısından da çok önemli bir lokasyona sahip. Tramvayımızın hemen yanında ilaveten yapılması planlanan Konya metrosu güzergahına da çok yakın bir konumda. Tabii bir konut projesi yapıyorsanız sadece inşaat alanının konumunu, ulaşımını hesaplamanız yetmez. Hele hele projeyi Konya gibi medeniyet merkezinde yapıyorsanız kılı kırk yararak yapmanız şart. Hamdolsun biz Konya’mızın ruhunu incitmeyecek projelere imza atmaya gayret gösteriyoruz. Bu projemizde de medeniyetimizin bize tarif ettiği, örnek şehircilik anlayışına uygun az katlı yatay mimari esaslı mahalle kültürünü yaşatacak bir projeyle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Türkiye genelinde yapılan sosyal konut projelerinde ilk kuranın Konya’da çekildiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "21 bin vatandaşımız bu konuttan faydalanmak için başvuruda bulundu. Özellikle projenin yer alanı ve sağladığı kolaylıklarla vatandaşlarımıza cazip hale geliyor. Gönül ister ki herkesin ev sahibi olması için projeler geliştirelim, bakanlığımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından merakla beklenen kura çekilişi yapıldı.