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Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çok konuşulacak ifadeler! 'Türk bilim dünyasının düştüğü sefil...'

07.10.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında kendisiyle ilgili twit atan Prof. Özgür Demirtaş için sert ifadeler kullandı. Bakan Nebati'nin geçen hafta gündem olan konuşması sosyal medyada gündem olmuş Demirtaş da Bakan Nebati'nin sözleri için, "Allah Allah" ifadelerini kullanmıştı. Canlı yayında bu konu üzerinde özellikle duran Nebati'nin Demirtaş için sözleri dikkat çekti. İşte detaylar....

Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çok konuşulacak ifadeler! 'Türk bilim dünyasının düştüğü sefil...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yağtığı Gece Görüşü programına konuk oldu. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı, enflasyon oranları ve faizlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Nebati konuşmasının önemli bir bölümünü de kendisini sosyal medyada sıkça eleştiren Prof. Özgür Demirtaş'a ayırdı.

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BAKAN NEBATİ'NİN ÇOK KONUŞULAN SÖZLERİ

Nebati'nin geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin yeni ekonomi modelinden söz ederken kurduğu şu ifadeler hem sosyal medyada hem ana akım medyada gündem olmuştu;

"Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır."

DEMİRTAŞ'IN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bakan'ın bu sözlerinin ardından Prof. Özgür Demirtaş yaklaşık 4.5 milyon takipçili Twitter adresinden, "Allah Allah' paylaşımında bulunmuştu. Demirtaş daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "İki gündür Epistemolojik olarak hayattan koptum, STAR WARS izliyorum. Obi Wan gibi Jedi gelmez vallahi." demişti.

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BAKAN'DAN CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

Bakan Nebati katıldığı canlı yayında Özgür Demirtaş için şu ifadeleri kullandı;

Bilimsel bir toplantıydı. Ben hem alaylıyım hem mektepliyim. Ben doktor unvanını kullanıyorum, bunun için çok çaba sarf ettim. Resmi olarak akademisyenim. Ben doçentlik unvanını kullanmıyorum. Bunu yadsıyamazsınız. Üniversitede üniversite hocası gibi, akademisyenle akademisyen gibi, gazeteciyle gazetecinin anlayacağı gibi, vatandaşla da herkesin anlayacağı gibi konuşurum. Burada beni üzen şu. Akademisyenlerin tweetleri. Bir defa bunlar, ben niye orada yokum diye sorgulamaları gerekiyordu. Ama sorgulamıyorlar.

Tweetleri okuyorum şimdi: "Hadi şunu bir de kağıttan okumadan söylesene." Bunu bir profesör söylüyor.

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"SEVİYE BU"

Koskoca profesör şunu demiş: "Allah Allah". Anlamamış. Bu hoca Türkiye'nin en önemli vakıf üniversitelerinden birinin hocası. Benim sözlerimden hiçbir şey anlamamış "Allah Allah" diyor. "Ben epistemolojik bir kopuş yaşadım, şimdi filmleri izlemeye gidiyorum" diyor. Seviye bu.

Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati Son Dakika: Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... Bakan Nebati "Altında kalmayacak" diyerek kritik sınırı canlı yayında duyurdu

"TÜRK BİLİM DÜNYASININ DÜŞTÜĞÜ SEFİL DURUM"

Bir grup epistemolojiyi duyduğu için "Allah Allah" diyor. Bir grup sosyal medyada görünmeyip binlerce kitap yazıyor, on binlerce makale yazıyor, dünyanın en önemli hocaları. Şimdi Türk akademisini, Türk bilimini bu hale getirenlerin bundan utanmış olması lazım. 5 milyon takipçinle dalga geçerken hiç mi rahatsız olmadın, takipçilerine hoş görünmek için... Hiç mi rahatsız olmadın, bu Türkiye'nin ekonomi modelinin girdileri, çıktıları nedir düşünmedin mi? Türk bilim dünyasının düştüğü sefil durumu gösteriyor bu. Siz 20 tane kişinin yanında eğer iddialı bir şeyle çıkamıyorsanız.. Heterodoks politikalar var, kabul et etme, eleştir... Böyle bir hoca çıkıp epistemolojik kopuş yaşadım film izlemeye gidiyorum dediğinde bu gerçekten üzüldüğüm bir şey.

"SOKAKTAKİ VATANDAŞIN NE İŞİ OLUR"

Binlerce insan beni eleştiriyor, dalga geçiyor, hiç rahatsız olmam. Sokaktaki vatandaşın epistemolojiyle ne işi olabilir. O alacağı domatesin, peynirin miktarına bakar. Onun bunlarla zaten işi yok. Ama bir bilimadamı bilimadamı gibi davranacak.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nureddin Nebati Özgür Demirtaş
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