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Bakan Özer duyurdu! MEB 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi

18.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokullarda iki kademede seçmeli 'çevre eğitimi' dersinin, gelecek yıldan itibaren 3 kademede 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, değişikliği yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakan Özer duyurdu! MEB 'çevre eğitimi' müfredatına 'iklim değişikliğini' de ekledi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında, bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı. Bakan Özer, geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlattı. Özer ayrıca bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti.

ADI "ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ" OLDU

Bakan Özer, bakanlık olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7'nci veya 8'inci sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6'ncı ve 7'nci sınıflarda 1 saat, 8'inci sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."

Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek, "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek" dedi.

DHA

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Milli Eğitim Bakanlığı
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