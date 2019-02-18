Bakan Pakdemirli: Mart ayında destek ödemelerimiz olacak (2)

'ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA GIDA ÜRETMESİ GEREKİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli'nin ardından geldiği Edirne'de AK Parti binasının önünde kalabalık parti grubu tarafından karşılandı. Burada konuşan Pakdemirli, Türkiye'de tarım alanlarının sınırlı olduğunu belirterek, "Bu sınırlı alanlarımızın da bir kısmının orman bir kısmının tarım alanları olması lazım. Tarım ve orman arazilerinin bir arada yönetilmesi gerekiyor. Ormanın içerisinde de tarım ve hayvancılık yapmanın yollarını aramak gerekiyor. Bu arazilerin birlikte planlanması gerekiyordu. Bunların hepsi yeniden yapılanan bakanlığımızda sizlere tek elden hizmet etme imkanı veriyor" dedi.

PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE YÜZDE 50 DAHA FAZLA GIDA ÜRETMESİ GEREKİYOR

Bakan Pakdemirli, daha sonra tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'nda esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Seyyar satıcıdan kestane alan Pakdemirli, satın aldığı kestaneleri gazetecilere ikram etti. Daha sonra Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen, 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katılan Pakdemirli şöyle konuştu: