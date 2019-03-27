Bakan Pekcan: Kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz. Her türlü iletişim artık elektronik ortamda ve kayıt altında" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da düzenlenen 'İhracatta Dijital Gümrük Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmekte 3 temel hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Bunlardan birisi, rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla markalaşma ve tasarıma ağırlık vererek dikkatli hale gelmek. İkincisi, dünyanın dijitalleşme çağına geçildiği bir dönemde iç ve dış ticarette gümrüklerde, dijitalleşmeyi sağlamak ve e-ticaretten daha fazla pay alabilmek. Üretimde ise yeni nesil teknolojileri yakalamak, ihracatta da katma değeri yüksek ürün ihracatını arttırmak" dedi.

Bakan Pekcan, 2019 yılının Ticaret Bakanlığı için icraat yılı olacağını vurguladı. Bu yıl içerisinde yapım aşamasında olan bazı programları yıl sonuna kadar devreye gireceğini belirten Bakan Pekcan, "2019 yılı küresel ekonomik riskler ve 2018 Ağustos-Eylül döneminde yaşamış olduğumuz kur hareketliliğinin neticesinde Türkiye bu yıl 2.16 büyüme gösterdi. Biz bu ortamda Türkiye'de Ticaret Bakanlığı olarak bu yılı ihracatçılarımız ile birlikte 168 milyar dolar Cumhuriyet tarihinde bir ihracat rekoru ile kapattık" dedi.