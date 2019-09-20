BAKAN PEKCAN OYDER GENİŞLETİLMİŞ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

"İHRACATIMIZI NASIL ARTIRACAĞIMIZA YOĞUNLAŞTIK" Otomotiv sektörünün çok önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, ihracat hacmine dikkat çekerek, "20 milyar dolar ihracat, yüzde 17 ihracat hacmimiz. Tabii burada dünyadaki küresel dönüşümleri küresel sıkıntıları dikkate almamız gerekiyor ki sizler zaten dikkate almışsınız. IMF verilerine göre, 3 onda 6'dan 3 onda 2'ye düşmesi bekleniyor. Dün OECD bir veri yayınladı, 12 onda 9'a düşürmüşler. Artı dünyadaki mal ve hizmet ticaretini de 0.9 düşürerek iki buçuğa, sürekli aşağı yönlü bir revize. Sizlerin de katkılarıyla, bakanlık olarak tüm iş dünyamızla beraber, ihracatımızı nasıl artırabiliriz, üzerinde yoğunlaştık. Beraber ortak akılla çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi geçen sene Türkiye'nin büyümesine net ihracatımız 4 onda 2 katkı yapmıştır. Bu sene de birinci çeyrekte 12 onda 1, ikinci çeyrekte de 7 onda 4 katkı yapmış bulunmaktadır" dedi.

"TEŞVİKLERE YÜZDE 5 ARTIŞ VERDİK"

Konuşmasında “Turquality" programına da değinen Pekcan, "Ülke ve sektör bazında teşviklere yüzde 5 artış verdik. Biliyorsunuz bakanlığımızın 'Turquality' programı var. Turquality programında otomotivden 5 firma, otomotiv yan sanayinde 27 firma yararlandığını görüyoruz. Burada arkadaşlar bahsetti tabii ki iç piyasamız çok önemli. Yüzde 46 düşmeden bahsettiler ama esas düşme baktığınız zaman yüzde 60. Dolayısıyla burayı yukarıya taşımamız için, biz beraber neler yapabiliriz bunlara çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ

Otomotiv Yetkili Satıcılarının hurda araç teşviki ile ilgili taleplerine karşılık ise Pekcan, "Hurda araç teşviki ile ilgili de haklısınız. Biz onu değerlendirelim. Hiç olmazsa orada bir faydamız olsun. Buraya çıkmadan önce ben iç ticaret genel müdürlüğümüzden, hazine maliyeye bu doğrultuda yazı yazmalarını talimatlandırdım. Haklı bir talep çünkü ve sektörü desteklememiz lazım. İnşallah faizler düşüyor. Bundan sonra da düşme trendinin devamını bekliyoruz. Bu da iç tüketimin artmasına yardımcı olacaktır. İç tüketim artmalı ki, sizin masraflarınız düşsün, rekabetçiliğiniz artsın, bizler uluslararası pazarlarda daha fazla rekabet edebilelim" şeklinde konuştu.