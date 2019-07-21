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Bakan Selçuk Endonezya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü etkinliklerine katılmak için Endonezya'yı ziyaret etti - Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış töreninde konuşma yapacak

CAKARTA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında Endonezya'yı ziyaret etti.

Selçuk, Endonezya temasları çerçevesinde Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç ve Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi.

İki ülke arasında iş birliği anlaşmalarının imzalanacağı ziyarette Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, İşgücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ve Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Bakanı Johana Susana Yembise ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Selçuk, daha sonra Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İşbirliği Mutabakat Zaptının İmza Töreni ile Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İşbirliği Mutabakat Zaptının imza töreninde bulunacak.

Bakan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış töreninde yapacağı konuşmanın ardından Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları etkinliğine katılacak.

Politika, program ve faaliyetlerle çocuk haklarının ifasını, korunmasını kapsamlı sürdürülebilir bir şekilde planlayan, çocuk haklarına dayalı bir kalkınma sistemi geliştiren şehirlere ödüllerin verileceği Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi Töreni'nde Selçuk, konuşma yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Endonezya Zehra Zümrüt Selçuk

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