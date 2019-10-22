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Bakan Selçuk: Kadın istihdamında önemli ilerleme sağladık

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın istihdamında önemli bir ilerleme sağladık.

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın istihdamında önemli bir ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına geldiğimizde kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.
Bakan Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen, 'İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, Bakan Selçuk'un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Türkiye'nin 33 ilinden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.
'KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPAN TEŞVİKLER SAĞLIYORUZ'
Burada konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'de toplam işverenlerin içerisinde kadın oranının yüzde 16 olduğunu ve bu oranın istedikleri seviyede olmadığını söyledi. Geçmişe oranla kadın istihdamında büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Kadın istihdamında önemli bir ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına geldiğimizde kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirmiş durumdayız. 'Ulusal İstihdam Strateji'miz, bu sürecin başını çeken en önemli düzenleme. Bununla, istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürüttük. Teşviklerle hedeflerimizi uygulama yolunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikler sağlıyoruz" dedi.
'İŞKUR ARACILIĞIYLA 440 BİNE YAKIN KADINI İŞE YERLEŞTİRDİK'
Bakan Selçuk, İlave İstihdam Teşviki, Aktif İşgücü Programları ve Toplum Yararına Programlarında kadınlara öncelik verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Aktif İşgücü Programlarımıza baktığımız zaman 2002 yılında yalnızca 571 kadınımız kurslardan faydalanırken; bugün 300 bini aşkın kadınımız bu programlardan yararlanıyor. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılında; yalnız 4 bin 543 kadın işe yerleştirilebilirken bugün neredeyse 96 kat artışla 440 bine yakın işe yerleştirme yaptık. Tabi biz istiyoruz ki; bu rakamlar daha da yükseğe çıksın. Son 17 yıla baktığımız zaman rakamlardaki trend çok olumlu."
Program sonunda Bakan Selçuk, katılımcılar ile birlikte fotoğraf çekindi.

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