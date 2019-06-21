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Bakan Selçuk: "Milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik.

Bakan Selçuk: "Milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hükümet olarak milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik. Bir iktidar olmak sorumluluk işidir, emanete sahip çıkmaktır. Biz bu sorumluluğu aldığımız için 17 yıldır bu millet bize güveniyor. ‘Yaparsa yine AK Parti yapar, yine biz yaparız’ inancıyla bu sorumluluğun farkındayız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ İstanbul Şube Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “Peygamber efendimizin sözlerine mazhar olan ve Fatih Sultan Mehmet’in armağan ettiği İstanbul’a bir kez daha sahip çıkmak için buradayız. 23 Haziran gibi bir seçim arifesinde tarihi bir sorumluluğu getirmek için buradayız. İnşallah bu sorumluluğu 15 Temmuz ruhuyla yerine getireceğimize inanıyoruz. Çünkü bu millet 27 Mayıs’ı, 12 Eylül Darbesi’ni, 28 Şubat sürecini yaşadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durdu. Bu kritik süreçlerde demokrasi mücadelesinde milli iradenin yanında yer alarak, hakların yanında yer alarak onurlu bir duruş gösteren Hak-İş Konfederasyonu’na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"Hükümet olarak milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik"
Hak-İş Konfederasyonunun Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçiler için başlattığı yürüyüşünü de dile getiren Bakan Selçuk, “Sizlerin Bolu Belediyesi’ndeki işçilerin işten çıkarılmasıyla başlattığınız ‘Emek ve Adalet’ yürüyüşünü yakından takip ediyoruz. Bu konuda bütün işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da bilmenizi isterim. Maalesef CHP’li belediyeler bahsedildiği üzere söz vermelerine rağmen, taahhütlerini yerine getirmediler. Belki de bizim buradan çıkaracağımız ders, CHP’nin zihniyetinin ne olduğu olur. Aynı zihniyet İstanbul’da hizmet verdi diyorlar. Ama görüldüğü gibi hiçbir sözü tutmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu yolun doğru bir yol olduğuna inanmıyoruz. Hiç kimsenin siyasi görüşünden dolayı bu milleti ayrıştırmaya hakkı yoktur. Bizde bu haksızlıkların her zaman karşısında durmaya devam edeceğiz. Hükümet olarak milletimize efendi olmayı değil, hizmetkar olmaya geldik. Çünkü bu millet hizmetin en güzelini hakediyor. Bir iktidar olmak aslında sorumluluk işidir, emanete sahip çıkmak işidir. Biz bu sorumluluğu aldığımız için 17 yıldır bu millet bize güveniyor. ‘Yaparsa yine AK Parti yapar, yine biz yaparız’ inancıyla bu sorumluluğun farkındayız” açıklamalarında bulundu.

"2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün 170 milyar dolara çıkardık"
Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "Biz ihracatta 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı bugün 170 milyar dolara çıkardık. Son 17 yılda 9 milyon istihdam sağlamış bir ekonomiye sahibiz. 2002 yılında 727 bin olan iş yeri sayımız, bugün 1,9 milyona ulaşmıştır. Çalışan sayımızda 12 milyondan 22,3 milyona çıkmış durumdadır. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmamız için hiçbir neden yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 25 yıl önce gönül belediyeciliği başladı. İstanbul’da 25 yıldır neler yapıldığını, nereden nereye gelindiğini yaşı yetenler takdir edeceklerdir".

"İstanbul’da gerçekleşecek yerel seçimlerde, inanıyoruz AK Parti belediyeciliğine devam edecektir"
25 yıllık AK Parti belediyeciliğinden bahseden ve Marmaray’ın Abdülhamid Han’ın hayali olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk, "Marmaray’ın Abdülhamid Han’ın hayaliydi, AK Parti gerçekleştirdi. Avrasya Tüneli yine yüzyılın projesi olarak biz hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bunlar arasında. 23 Haziran bizim için önemli bir tarih. İstanbul’da gerçekleşecek yerel seçimlerde, inanıyoruz AK Parti belediyeciliğine devam edecektir. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım, sendikacılığın ve işçi kardeşlerimizin her zaman yanında oldu. Bakanlık, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bulunuyor. Her zaman verdiği sözü tutan bir başkan oldu. İnanıyorum ki İstanbul 23 Haziranda AK Parti’nin gönül belediyeciliğine ‘evet’ diyecektir. İstanbul’un 2023,2053 ve 2071 hedeflerine beraber taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da yaptığı açıklamasında, Binali Yıldırım’ı gerek bakanlığı ve başbakanlığı döneminde gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı döneminde tanıdıklarını vurgulayarak, "Taşeron düzenlemesi onun Başbakanlığı döneminde gerçekleştirildi. Özellikle sendikalar ve toplu sözleşme yasaları onun Ulaştırma Bakanı olduğu döneminde gerçekleşti. Bütün bu düzenlemelerde her zaman emekten ve sendikalı hareketten yanadır" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk:

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