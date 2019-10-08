Bakan Selçuk, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pakistan Federal Eğitim, Mesleki Eğitim ve Ulusal Miras Bakanı Shafqat Mahmood ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Burada heyete hitaben bir konuşma yapan Selçuk, iki ülke arasında tarihten gelen özel kardeşlik ilişkilerinin zor zamanlarda ve ulusal davalarda karşılıklı destekle tezahür ettiğine işaret ederek, "Pakistan halkının milletimizin var olma ve bağımsızlık savaşı olan Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'da yaşadığımız menfur kalkışma sonrası bize gönülden verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma, öğrenci değişimi gibi eğitim alanındaki ortak çalışmaların iki ülkenin kültürlerinin karşılıklı olarak tanıtılmasına katkı sağladığını aktaran Selçuk, bu iş birliklerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerini paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Selçuk, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiği heyetin Türkiye'de bulunduğu sürede yapacağı temasların iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerine ivme kazandırması temennisinde bulundu.