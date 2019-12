Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması

Her türlü ihtimale karşı Bakanlık olarak gereken tedbirlerin alındığını vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nin satış veya devriyle ilgili sürece ilişkin, "Gözlemlerimiz, dikkat ettiğimiz hususlar, olumlu birtakım sonuçların söz konusu olabileceğini hissettiriyor. Bunun takibindeyiz ama olmaması halinde de ilgili tüm bireyler, öğretmenler, velilerimiz şundan emin olsunlar; bununla ilgili her türlü tedbiri almak konusunda planlamalarımız hazır." dedi.

"Bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı olarak hemen yarın sabah için bile her türlü tedbirimizi almış durumdayız. Dediğimiz gibi çok keskin tedbirler ya da sonlandırma gibi bazı işlemler çok kolay ama bunun yaratacağı maliyetlerin de dikkatimiz dahilinde olduğunu ifade etmek isterim. Milli eğitimle ilgili çok büyük projelerin peşindeyken, çok büyük planlamaların içindeyken bir özel okulun yönetilemeyen finansal problemlerine çözüm aramak veya bununla meşgul olmayı elbette tercih etmeyiz.

"Bu konuda bizim gözlemlerimiz, dikkat ettiğimiz hususlar olumlu birtakım sonuçların söz konusu olabileceğini hissettiriyor. Bunun peşindeyiz, takibindeyiz ama bunun olmaması halinde de ilgili tüm bireyler, öğretmenler, velilerimiz şundan emin olsunlar; bununla ilgili her türlü tedbiri almak, A planı, B planı, C planı konusunda her türlü hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim. Bugünlerde bu konunun daha da güçlü ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için bütün taraflarla da temas halindeyiz."

- "Doğa Koleji, İTÜ Vakfı'na satıldı" iddiaları

Milli Bakanı Selçuk, basın mensuplarının "Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na satıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?" sorusu üzerine, dışarıdan birçok bilgi bulunduğunu ama Bakanlık olarak somut olarak, kanıta dayalı durumlara baktıklarını vurguladı.

İlgili taraflarla, kurumlarla, şahıslarla temaslarının yürüdüğüne işaret eden Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

" Milli Eğitim Bakanlığının yetkisi ve sorumluluğu sadece belirli kuralların işlememesi halinde belirli kurumların faaliyetinin sonlandırılmasıyla sınırlı. Ama biz bu yetkimizin sınırlılığına bakarak çok sınırlı davranışlar da sergilemek istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız, öğretmenlerimiz önemli. Binlerce öğretmenimizin bir şekilde görevi söz konusu. Bu nedenle de biz bu meselenin çocuklarımızın, öğretmenlerimizin lehine sonuçlanması için dikkatle takibindeyiz."