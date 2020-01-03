Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

İçişleri Süleyman Soylu’nun arkadaşı olan Demokrat Parti eski il başkanı ve iş adamı Erdal Taşkın’ın eşi hayatını kaybetti. 54 yaşında hayatını kaybeden Meral Taşkın için Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde bulunan Sapak Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Bakan Soylu’da katıldı.

ARABASINA BİNERKEN SOYLU'NUN YANINA GELDİ

Soylu cenaze namazı sonrasında kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir süre sohbet etti. Bu esnada ise Bakan Soylu’nun yanına Yusuf Kotan isimli engelli vatandaş gelerek, Cumhurbaşkanı’nı sevdiğini ve şarjlı araba isteğini dile getirdi.

SOYLU: ÇÖZECEĞİZ

Engelli vatandaşın isteklerini dinleyen Soylu, “Ben Cumhurbaşkanımıza selamını iletirim inşallah. Araba işini de çözeceğiz” dedi.

Engelli vatandaş Kotan’ın mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu. Bakan Soylu, daha sonrasında Sakarya’dan ayrıldı.

(İHA)

