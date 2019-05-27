Bakan Soylu, Bayrampaşa Trabzonlular Derneğini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Meşru seçilen bir hükümetin, bugün aynen nasıl tezahürat yapılıyorsa, aynen nasıl dedikodu yapılıyorsa, aynen aslı astarı olmayan bir çok hikaye üretiliyorsa, aynen o gün de üretildiği için Türkiye darbeye gitti. 27 Mayıs'ta masum insanların bir tek günahı vardı, bu ülkeye hizmet etmek." dedi.

Bayrampaşa'da esnafı ziyaret eden Soylu'ya bir vatandaş, kalp hastası olduğunu, kendisini görebilmek için "yoğun bakımdan çıkarak" geldiğini söyleyince, Soylu da acil şifalar diledi.

Daha sonra Bayrampaşa Trabzonlular Derneğine geçen Soylu, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır üst üste seçim yapıldığını, 23 Haziran'dakiyle 11. seçime gidileceğini anımsattı.

15 Temmuz'dan sonraki seçimlerle milletin sandıktaki iradesinin görüldüğünü ifade eden Soylu, önümüzde 4 yılı Türkiye için bir fırsat dönemi, ülkenin temel hedeflerine ulaşabilmek için gayret sarf edilecek bir dönem olarak gördüklerini anlattı.

Soylu, ATAK helikopterine, akıllı mühimmatlara yatırım yaptıklarını anlatarak, "Zeytindalı harekatına gittiğimizde akıllı mühimmatlarımız bitecek diye ödümüz patladı. Eğer bitseydi Amerika'dan isteyecektik ve bize vermeyecekti. Harekat bitmeden Türk mühendislerimiz yıllarca dışarıdan aldığımız ve parasını döviz olarak ödediğimiz akıllı mühimmatları yaptılar." diye konuştu.