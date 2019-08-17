Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Soylu, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla Yalova'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, o dönemde devletin çaresiz kaldığını söyledi.

Depremin hemen ardından İstanbul'dan deniz otobüsüyle bölgeye geçtiğini anlatan Soylu, "Deniz otobüsündeki yüzleri şimdi sanki karşımdaymış gibi resmedebiliyor, hatırlayabiliyorum. Çaresizlik. Ne göreceğiyle birlikte, bunu bilememenin endişesi, belirsizliği ve bir an önce Yalova'ya ulaşma isteği. Buraya geldiğimizde belki de bizi bugün daim olmamız gereken hiçlik duygusuna iten bir tabloyla karşı karşıyaydık. Cesetler yerdeydi. Kimin nereye koştuğu belli olmayan bir kıyamet günü içerisindeydik." diye konuştu.

'CESET TORBASININ OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'YDİ'

Marmara depreminin meydana geldiği dönemi "Ceset torbasının olmadığı bir Türkiye'ydi" diyerek tanımlayan Soylu, şöyle devam etti:

"Sonraki tartışmaları hep beraber hatırlıyoruz. Onlarla büyüdük. Onlarla bu yaşımıza geldik. Hep kendi kendime 'Bu tecrübe acaba bu kadar acı mı olmalıydı? Herkes bu tecrübeyi ve tramvayı bu kadar hissetmeli miydi?' Biz 2 bin yıllık devlet sahibiyiz ve tecrübemiz var. Bu devlet tecrübemizin gelip toslayacağı yer bu olmamalıydı ve bu bedel ödenmemeliydi. Biz bunu hak eden bir millet değiliz. Bunu kimseyi kusurlu bulmak için söylüyor değilim. Bugünden sonra alabileceğimiz tedbirleri tekrar önce başta kendime ifade etmek için bunu anlatmaya çalışıyorum."