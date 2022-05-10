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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

10.05.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Grup toplantısında İçişleri Bakanı Soylu'ya yüklenen Kılıçdaroğlu, "İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın" ifadelerini kullanmıştı. İşte Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yanıtı...

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'göçmen' yanıtı: Biz bunu yıllardır söylüyoruz

TBMM'deki grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu,"16 Aralık 2013’den bir süre sonra bu anlaşmayı AB ile imzaladılar. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa’nın hapishanesi olacak, o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın. Geri Kabul Anlaşması başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Bakan Soylu da sosyal medya hesabından, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar." sözleriyle karşılık verdi. Bakan Soylu paylaşımında eski yaptığı açıklamalarında yer aldığı ekran görüntülerini de paylaştı.

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Bakan Soylu'nun paylaştığı ekran görüntüleri:

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu

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