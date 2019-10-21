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Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum” konulu çalıştaya katıldı.

Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Dünyada yoğun şekilde yaşanan göç hadisesinin iklim değişikliğiyle bir alakasının olmadığını söyleyen Bakan Soylu, “Göç hadisesi net bir ifadeyle dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir. 21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir” dedi.
Suriyeli Sığınmacılar İçin İlk Adım Projesi Çalıştayı “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum” etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleşen çalıştaya Bakan Soylu’nun yanı sıra; İMRA Genel Başkanı Doç. Dr. Sarı Aydın Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

“Biz göçü engellemiyoruz, biz göçü yönetiyoruz”
Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim göçle ilgili şöyle bir sloganımız var. Bizi dünyadan ayıran ve bizi göç konusunda da aslında insanlık noktasında üstün kılan bir sloganımız var. Biz göçü engellemiyoruz, biz göçü yönetiyoruz. Yönetebilmek için de öncelikle insanların neden göç ettiğini anlamak gerekiyor. Bugün Berlin’de bir taksici ortalama ayda 2 bin 500 euro kazanıyor. Pakistan’da, Afganistan’da veya İran’da ise bir taksici ayda yaklaşık 100 euro kazanıyorsa ortada bir sonuç var. Artık göç başlamış demektir” diye konuştu.

“Güvenlik Komutanlığımıza, bütün dünyada kendilerine çok güçlü bir ödül verilmesi lazım”
Sahil Güvenlik Komutanlığı kontrol alanında bu yıl yaşanan can kaybı sayılarına ilişkin bilgi veren Soylu, “Bu noktalarda yaşanan can kaybı sayısı 28’dir. Göçle mücadele ettikçe bir takım alışkanlıkları da, kabiliyetleri de arkadaşlarımız elde ediyorlar. Huzurlarınızda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, bütün dünyada kendilerine çok güçlü bir ödül verilmesi lazım. Kaybettikleri az, ama kazandırdıkları ve kurtardıkları can çok daha fazla. Büyük bir mücadele veriyorlar. Kapasitelerinin yüzde 70’ini şuanda göçle mücadeleye ayırıyorlar. Yanı kayıplar Orta ve Batı Akdeniz rotalarında yaşanmaktadır. Dünya bu meseleyi görmezden gelmektedir” şeklinde konuştu.

“21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir”
Bugün dünyada 258 milyon göçmen 70 milyon 800 bin zorla yerinden edilmiş insan var diyerek konuşmasın sürdüren Soylu, “Bu bir gelir ve güvenlik dengesizliği oluşturmaktadır. Sorun şu ki, bu dengesizlik kasıtlı olarak oluşturulmaktadır. Düşünün ki Türkiye IMF’den bağını kopardı ve rahat bir nefes aldı. Diğer uluslararası kurumlar da aynı şekilde gücü birkaç gelişmiş ülkeye cüretmiş durumdalar. Dolayısıyla bugün yaşadığımız göç hadisesi öyle iklim değişikliğinden falan değildir. Net bir ifadeyle dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir. 21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bedelini ağır ödersiniz”
Türkiye’de 3 milyon 600 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli’nin olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Soylu, “Bunun yanı sıra 1 milyon 62 bin 701 kişi de yasal ikame izniyle bulunuyor. Bunların 781 bin kadarının kısa süreli ikamet izni var. Çalışma izni sayısı ise oldukça düşük. İş adamlarımız beni hiç yanlış anlamasın, ama bugün yaptıkları ne insanlığa ne Müslümanlığa ne de medeniyet değerlerimize uyuyor 600 liraya, 700 liraya, 800 liraya, bin liraya kaçak göçmen çalıştırıyorlar. Burada söylüyorum. Kazandıkları paradan bir rahmet bekliyorlarsa da yanılıyorlar. Hiç kusura bakmasınlar, vatan millet edebiyatı da yapmasınlar. Kölelik bizim medeniyetimizde ve anlayışımızda söz konusu değildir. İstanbul’da ve Türkiye’de Çalışma Bakanlığımız ile birlikte ortak adım atarak bir süreç yönetiyoruz. 12 Temmuz’dan itibaren İstanbul’da atılan ortak adımın neticesi belli. İstanbul’da aylık ortalama 700-800 kişilik yabancı çalışma başvurusu vardı. Rakam birden 4 bin, 5 bine yükseldi. Biz hafif sahayı sıkıştırınca. Şimdi 31 Ekim’den sonra tüm iş verenlere buradan sesleniyoruz. Sakın kölelik düzenine esir olmayın. Bedelini ağır ödersiniz” dedi.

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