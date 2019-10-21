Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Dünyada yoğun şekilde yaşanan göç hadisesinin iklim değişikliğiyle bir alakasının olmadığını söyleyen Bakan Soylu, “Göç hadisesi net bir ifadeyle dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir. 21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir” dedi.

Suriyeli Sığınmacılar İçin İlk Adım Projesi Çalıştayı “Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum” etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleşen çalıştaya Bakan Soylu’nun yanı sıra; İMRA Genel Başkanı Doç. Dr. Sarı Aydın Yılmaz, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı. “Biz göçü engellemiyoruz, biz göçü yönetiyoruz”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim göçle ilgili şöyle bir sloganımız var. Bizi dünyadan ayıran ve bizi göç konusunda da aslında insanlık noktasında üstün kılan bir sloganımız var. Biz göçü engellemiyoruz, biz göçü yönetiyoruz. Yönetebilmek için de öncelikle insanların neden göç ettiğini anlamak gerekiyor. Bugün Berlin’de bir taksici ortalama ayda 2 bin 500 euro kazanıyor. Pakistan’da, Afganistan’da veya İran’da ise bir taksici ayda yaklaşık 100 euro kazanıyorsa ortada bir sonuç var. Artık göç başlamış demektir” diye konuştu.

“Güvenlik Komutanlığımıza, bütün dünyada kendilerine çok güçlü bir ödül verilmesi lazım”

Sahil Güvenlik Komutanlığı kontrol alanında bu yıl yaşanan can kaybı sayılarına ilişkin bilgi veren Soylu, “Bu noktalarda yaşanan can kaybı sayısı 28’dir. Göçle mücadele ettikçe bir takım alışkanlıkları da, kabiliyetleri de arkadaşlarımız elde ediyorlar. Huzurlarınızda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, bütün dünyada kendilerine çok güçlü bir ödül verilmesi lazım. Kaybettikleri az, ama kazandırdıkları ve kurtardıkları can çok daha fazla. Büyük bir mücadele veriyorlar. Kapasitelerinin yüzde 70’ini şuanda göçle mücadeleye ayırıyorlar. Yanı kayıplar Orta ve Batı Akdeniz rotalarında yaşanmaktadır. Dünya bu meseleyi görmezden gelmektedir” şeklinde konuştu. “21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir”

Bugün dünyada 258 milyon göçmen 70 milyon 800 bin zorla yerinden edilmiş insan var diyerek konuşmasın sürdüren Soylu, “Bu bir gelir ve güvenlik dengesizliği oluşturmaktadır. Sorun şu ki, bu dengesizlik kasıtlı olarak oluşturulmaktadır. Düşünün ki Türkiye IMF’den bağını kopardı ve rahat bir nefes aldı. Diğer uluslararası kurumlar da aynı şekilde gücü birkaç gelişmiş ülkeye cüretmiş durumdalar. Dolayısıyla bugün yaşadığımız göç hadisesi öyle iklim değişikliğinden falan değildir. Net bir ifadeyle dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir. 21. Asır uluslararası sistemi ve güçlü ülkeleri yönsüz bir çizgiye itmiştir” ifadelerini kullandı.