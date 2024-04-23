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Bakan Tekin'den öğrencilerle Anıtkabir ziyareti

23.04.2024 09:30
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin'den öğrencilerle Anıtkabir ziyareti

Bakan Tekin, 81 ilden Ankara'ya gelen öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 100 kişilik heyetle birlikte, Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Bakan Tekin, mozoleye çelenk bıraktı, ardından heyet saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

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"Aziz Atatürk, ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hakimiyet, bila kaydü şart milletindir' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak, bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'Dehay-ı millimizin inkişafı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.' Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun."

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anıtkabir yusuf tekin
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