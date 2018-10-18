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Bakan Varank, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanları besledi

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek, buradaki hayvanları besledi.

Bakan Varank, kentteki temaslarının ardından dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve getirildikleri Gaziantep'te "Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin" adı konulan aslanları kafeslerinde gözlemleyen Varank, eline taktığı eldivenle hayvanlara tavuk eti verdi.

Bakan Varank, aslanları izlerken "İlk geldiğinde küçüklerdi. Oldukça iyi bakılmış ve büyümüşler." ifadelerini kullandı.

Daha sonra golf arabasıyla Safari Parkı gezen Varank, buradaki hayvanlara da yem verdi. İnşaat çalışmaları tamamlanan Kelebek Vadisi'ni de gezen Varank, Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi'ndeki içleri doldurulmuş hayvanlarla nesli tükenen hayvan iskeletlerini inceledi.

Bakan Varank, yaklaşık 2 yıl önce dünyaya gelen, annesi tarafından bakılmadığı için bakıcısının büyüttüğü şempanze "Can" ile de yakından ilgilendi.

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Gaziantep Gaziantep Hayvanat Bahçesi Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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