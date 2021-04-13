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Bakan Yardımcısı Sayan: Vatandaşlar artık 'Unutulma Hakkı'nı kullanabilecek (Unutulma Hakkı nedir?)

13.04.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun çerçevesinde, vatandaşların artık 'Unutulma Hakkı'nı kullanabileceklerini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Vatandaşlar artık 'Unutulma Hakkı'nı kullanabilecek (Unutulma Hakkı nedir?)

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden “Unutulma Hakkı” ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa ülkelerinde normatif olan unutulma hakkının vatandaşlarımız içinde uygulanması için büyük bir mücadele verdik. 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7253 sayılı kanun çerçevesinde, vatandaşlarımız artık ‘Unutulma Hakkı’nı kullanabilecekler.

UNUTULMA HAKKI NEDİR?

Kişilerin ya da kurumların internet aramaları sonuçlarında isimleriyle ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi ve belge gibi verilerin artık internet arama sonuçlarında olmasını istememe hakkıdır. Unutulma Hakkı; Dijital hafızada yer alan geçmişte yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra unutulmasını, başkalarının bilmesini istemediği kişisel verilerin silinmesini ve yayılmasının önlenmesini sağlıyor.”

Söz konusu hakkın kullanılması için kişilik hakları ihlal edilen vatandaşların, sulh ceza hakimliğine dilekçeyle başvurabileceklerini kaydeden Sayan, “Böylece hakimler, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine (unutulma hakkı) karar verilebilecek. İnternet şirketleri, Avrupa adli makamları ve vatandaşlarına nasıl hizmet veriyorlarsa, bu ülkeye de öyle hizmet edecekler. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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