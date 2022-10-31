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Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu teslim oldular!

31.10.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu teslim oldular!

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 106'ya yükseldi. (AA)

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pkk terörist

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