Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu teslim oldular!

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 106'ya yükseldi. (AA)

