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Petrol pompa istasyonlarına drone saldırısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki 2 petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu

Petrol pompa istasyonlarına drone saldırısı!

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini belirtti.

"Hatta petrol akışı durduruldu"
Saldırı sonucu 8 numaralı istasyonda yangın çıktığını, maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Falih, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hatta petrol akışını durdurduğunu aktardı.

Bakan, hatta petrol akışının normale dönmesi için zarar tespit çalışmaları ile istasyonları onarma çalışmalarının sürdüğünü, ülkede petrol üretim ve ihracatının devam ettiğini kaydetti.

"Saldırılar küresel ekonomiyi hedef alıyor"
Falih, son zamanlarda Körfez ülkelerinde önemli noktalarda yapılan bu saldırıların yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almadığını, küresel ekonomiyi ve dünyaya petrol akışını hedef aldığını aktardı.

Bakan "bu saldırıların ayrıca Yemen'de İran destekli Husiler de dahil olmak üzere bu tür eylemleri yapan tüm terör gruplarına karşı koymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını" ifade etti.

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Husilere bağlı El-Mesire kanalında Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, pazar akşamı da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan petrol drone saldırı

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