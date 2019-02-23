Fotokapanlar ile ülkede yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanları doğal ortamlarında gözlemleniyor ve yaşam alanları hakkında kesin veriler elde ediliyor. Yaban hayatını takip maksadıyla kurulan fotokapanlar ayrıca, bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile tabii yaşamdan ilginç anların kaydedilmesini de sağlıyor.

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Yapılan izleme çalışmaları neticesinde bozayı, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik, çengelboynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, yaban tavşanı, kınalı keklik gibi türlerle beraber Anadolu parsı, karakulak, karakurt, çizgili sırtlan, su samuru, sakallı akbaba, vaşak gibi Türkiye'de nadir rastlanan pek çok yaban hayvanı objektiflere takılıyor.

ELDE EDİLEN VERİLERLE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR Fotokapanlar, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyor. Görüntülerden elde edilen verilerle Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor.