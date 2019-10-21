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Bakırköy Adliyesi'nde “Cumhuriyet Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 18:12 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda "Cumhuriyet Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda "Cumhuriyet Sergisi" düzenlenen törenle açıldı. Denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülerin, ebru, seramik ve cam sanatından yaptıkları el ürünleri 21 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında adliyede sergilenecek. Bakırköy Adalet Sarayı'nda düzenlenen “Cumhuriyet Sergisi"nin açılış törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başsavcı Topluyıldız, denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgi verdi. 2005 yılında adalet sisteminde denetimli serbestlik sisteminin yerini aldığını söyleyen Topluyıldız, “Bugün 141 müdürlük olarak her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Denetimli serbestlik sistemi bir taraftan eğitim, iyileştirme yoluyla yükümlüleri rehabilite etme, diğer taraftan da denetim ve takip yoluyla toplumu koruma gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir" dedi. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Güngören Kaymakamlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü kurumları arasındaki işbirliği ürünü olarak Cumhuriyet Sergisi'nin ortaya çıktığını belirten Topluyıldız, serginin adının da “Cumhuriyet Sergisi" olmasının oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Cumhuriyetin önemini anlattı. Topluyıldız, “Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Yapılan konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Topluyıldız sergilenen ürünleri tek tek inceledi. Sergi, 21 Ekim ile 1 Kasım 2019 tarihleri arasında Bakırköy Adalet Sarayı'nda gezilebilecek.

(FOTOĞRAF)

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