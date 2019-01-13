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Bakırköy'de polisten kaçan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 04:34 | Son Güncelleme

Bakırköy'de polisten kaçan alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de polis kontrol noktasından otomobiliyle kaçan alkollü sürücü, kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ataköy 9. Kısım'da polis kontrol noktasında bir polisin koluna 06 HB 9942 plakalı otomobille çarpan sürücü Kerim C, daha sonra araçla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Kerim C'nin kullandığı otomobil, Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta yol kenarındaki kaldırıma çarparak kaza yaptıktan sonra durdu.

Kaza sonrası araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan Kerim C, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrolde Kerim C'nin 0,75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kerim C, polis ekiplerince kelepçe takılarak gözaltına alındıktan sonra işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaza yapan otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Bakırköy Güngören KAÇAN OTOMOBİL Kaza polis sürücü

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