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Bakırköy'de 'yarış' kazasında ölen genç kızın cenazesi Adli Tıptan kurumundan alındı -EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ-İSTANBUL( DHA)-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.  Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı.

Alper KORKMAZ-İSTANBUL( DHA)-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı. İnanch'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kızın cenazesini almaya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları geldi. Buradaki işlemleri tamamlanan İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Julia İnanch'ın yarın ikindi vaktinde Fatih'te bulunan Gazi Ahmet Paşa camisinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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