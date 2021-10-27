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'Bakışını sevmedik' diyerek bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor

27.10.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dershaneden çıkıp evine dönerken parkta oturan 3 kişi tarafından 'bakışını sevmedik' bahanesiyle kalbinden ve sırtından bıçaklanan lise öğrencisi Emir Celal Yıldırım (16) yaşam savaşı veriyor.

'Bakışını sevmedik' diyerek bıçaklanan genç yaşam savaşı veriyor

Mezitli Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emir Celal Yıldırım, 22 Ekim günü saat 20.00 sıralarında dershaneden çıkıp eve giderken, önünden geçtiği Şehit Piyade Er Ahmet Gök Parkı'nda ateş yakan 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 'Bize neden baktın, senin bakışını sevmedik' diyen şüpheliler, Yıldırım'ı önce kalbinden, ardından yaralı halde kaçmaya çalışırken sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan şüpheliler İ.Ö., E.Ö. ve Ş.D. polis ekiplerince yakalandı. 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Emir Celal Yıldırım'ın annesi Yıldız Yıldırım (42), hastane önünde, oğlundan güzel haber gelmesini beklediğini ve saldırganların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Oğlum dershaneden çıkıp eve giderken, parkta oturan 3 kişi tarafından bıçaklanıyor. Komşularla hastaneye zor yetiştirdik. Şu an yaşam savaşı veriyor. Olayın yaşandığı parkta güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın" dedi.

DHA

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Mersin
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