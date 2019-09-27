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Bal ve ceviz gönderene kargo indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

PTT Bingöl Başmüdürlüğü, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kargo içeriği sadece bal ve ceviz olan gönderilere yüzde 30 oranında indirim uyguluyor

BİNGÖL (AA) - PTT Bingöl Başmüdürlüğü, yerel üreticileri desteklemek amacıyla kargo içeriği sadece bal ve ceviz olan gönderileri yüzde 30 indirimle taşıyor.

PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen, yaptığı açıklamada, 178 yıldır posta, banka ve lojistik sektöründe Türkiye'ye hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin (PTT) geniş hizmet yelpazesi sayesinde, hayatın her alanına dokunan faaliyetlere imza attığını belirtti.

Kentte çok sayıda ailenin, geçimini bal üretiminden sağladığını kaydeden Taşdelen, üreticilerin desteklenmesi amacıyla Bingöl'e özel kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Taşdelen, "Bingöl balını ülkemizin her köşesine uygun fiyatlarla taşınmasını sağlamak için başmüdürlüğümüz kapsamında, sadece bal ve ceviz bulunan kargo gönderilerinde yüzde 30 indirim yapılmıştır. İndirimli fiyatlarımız 31 Aralık'a kadar geçerlidir." ifadelerini kullandı.

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