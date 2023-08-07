Balayı pozu olay olmuştu! Barbaros MasterChef’e gelince ortalık karıştı! “Senin cinlik burada biter”

MasterChef’in sevilen isimlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz günlerde evlendi. Şule İdil Aydın ile evlenen Barbaros'un balayı pozları çok konuşulmuş, havuzda aşka geldiği anlar ve kahvaltı sırasında verdikleri pozlar dikkat çekmişti.

Balayından dönen Barbaros soluğu MasterChef’te aldı. Berker’in elenmesinin ardından All Star kadrosuna katılan Barbaros’un gelişi izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.

"SENİN CİNLİĞİN BARBAROS'A İŞLEMEZ"

Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Geçen hafta burada Sergen 'Gelen ikinciyi eleme potasına atacağız' dedi." cümlesini söyledikten sonra Sergen "Evet öyle dedim Barbaros" yanıtını verdi.

Tahsin ise "Yarışma bence daha eğlenceli hale gelmeye başladı." dedikten sonra Mehmet Şef "Senin cinliğin Barbaros'a pek işlemez. Senin cinlik burada biter" dedi.

"ÇOK DEĞİŞİK ŞEYLER OLMAYA BAŞLAYACAK"

Eray ise "Burası All Star Tahsin. Benim şans meleğim geldi artık. Bu haftadan sonra çok değişik şeyler olmaya başlayacak" sözleriyle dikkat çekti.



