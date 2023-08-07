MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Balayı pozu olay olmuştu! Barbaros MasterChef’e gelince ortalık karıştı! “Senin cinlik burada biter”

Balayı pozu olay olmuştu! Barbaros MasterChef’e gelince ortalık karıştı! “Senin cinlik burada biter”

07.08.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Berker oldu. Berker’in vedasının ardından MasterChef’e bomba bir isim dahil oldu. Yarıştığı sezonun en iddialı isimlerinden biri olan Barbaros, All Star kadrosuna katıldı. Barbaros’un gelmesinin ardından Mehmet Şef, Sergen ve Tahsin’e yönelik olay açıklamalarda bulundu.

MasterChef’in sevilen isimlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz günlerde evlendi. Şule İdil Aydın ile evlenen Barbaros'un balayı pozları çok konuşulmuş, havuzda aşka geldiği anlar ve kahvaltı sırasında verdikleri pozlar dikkat çekmişti.

Balayından dönen Barbaros soluğu MasterChef’te aldı. Berker’in elenmesinin ardından All Star kadrosuna katılan Barbaros’un gelişi izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.

barbaros

"SENİN CİNLİĞİN BARBAROS'A İŞLEMEZ"

Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Geçen hafta burada Sergen 'Gelen ikinciyi eleme potasına atacağız' dedi." cümlesini söyledikten sonra Sergen "Evet öyle dedim Barbaros" yanıtını verdi.

SERGEN

Tahsin ise "Yarışma bence daha eğlenceli hale gelmeye başladı." dedikten sonra Mehmet Şef "Senin cinliğin Barbaros'a pek işlemez. Senin cinlik burada biter" dedi.

tahsin

"ÇOK DEĞİŞİK ŞEYLER OLMAYA BAŞLAYACAK"

Eray ise "Burası All Star Tahsin. Benim şans meleğim geldi artık. Bu haftadan sonra çok değişik şeyler olmaya başlayacak" sözleriyle dikkat çekti.

masterchef-barbaros

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakın nasıl ünlü olmuş! Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı...Bakın nasıl ünlü olmuş! Recep İvedik ve Arka Sokaklar’da figürandı...
Kocaman bahçesini görenler "Sen işi büyütmüşsün" dediKocaman bahçesini görenler "Sen işi büyütmüşsün" dedi
Konuşmakta zorlandı! Ağlayarak açıkladıKonuşmakta zorlandı! Ağlayarak açıkladı
Anahtar Kelimeler:
barbaros evlendi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Günün Videosu

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi verdi
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.