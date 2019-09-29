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Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

Antalya’da Fas uyruklu hamile eşiyle tartışırken araya giren baldızının sokakta boğazını kesen şahsın olay yerinden kaçtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

Antalya’da Fas uyruklu hamile eşiyle tartışırken araya giren baldızının sokakta boğazını kesen şahsın olay yerinden kaçtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.’nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K., akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.’nın kardeşi Rajae Ait Lhaj’i, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj’i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.’ye müdahale etse de saldırgan ellerinden kurtulup kaçmayı başardı. Yerde kanlar içerisinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopside 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Rajae Ait Lhaj’in cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan ilk otopside Lhaj’in 12 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği tespit edildi.

"Elinde bıçak var"
Öte yandan Ercan K.’nın baldızını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçışı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokakta kaçan şüpheliyi gören çevredekilerin ‘Elinde bıçak var, yakalasınlar şunu’ dediği görülüyor.
Polisin saldırganı bulmak için çalışmaları sürüyor.

Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

Baldızının boğazını kesen şüphelinin kaçışı kameralara yansıdı

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