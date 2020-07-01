Balgam Söktürücü Yöntemler: İlaçlar, Bitkiler

Balgam, akciğer hücreleri vasıtasıyla üretilen bir çeşit sıvıdır ve mukus olarak da bilinir. Mukusun artış göstermesinde ve bedende rahatsızlık hissi oluşturmasında solunum yolu kaynaklı enfeksiyonlar ile alerjik vakalar etkili olur. Pek çok durumda balgam çıkarmak normal bir gereksinim ve sıradan bir olay olsa da kimi zamanlarda balgam oluşumuyla birlikte [ ****](https://sebboy.com/ates-neden-olur/), halsizlik, kilo kaybı, nefes darlığı, aşırı terleme gibi bazı semptomlar da meydana gelebilir. Bu semptomlarla birlikte balgam şikayetinin ortaya çıkması vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğine ve bir hastalığın var olabileceğine yönelik bir işaret olabilir. Aşırı sigara içenlerin balgamı genelde koyu bir renkte olur. Bununla birlikte balgamın renginin koyu bir hale bürünmesi zatürre, bronşit gibi hastalıkların da habercisi olabilir. Ayrıca koyu renkli balgamın üstünde siyah benekler bulunuyorsa bu da yüksek ihtimalle hava kirliliğinin vücutta olumsuz bir etki yarattığının göstergesidir. Eğer benekler kırmızı tondaysa daha farklı hastalıklar da söz konusu olabilir. Bu yüzden balgamla ilgili şikayetlerin göz ardı edilmemesi ve bir uzmana danışılması gerekir.

Balgam Söktürücü Doğal Çaylar Doğal bitki ürünlerinden hazırlanan çaylar sayesinde balgamı daha kolay söktürmek mümkündür. Bu çayların hazırlanması ve içilmesi esnasında içeriğindeki ürünlere karşı alerjiniz olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer çayların içeriğinde alerjik reaksiyon beslediğiniz bir madde varsa o çayı tercih etmekten kaçının. 1. Kekik çayı Kekik çayının içeriğinde kekik dışında bal ve limon da bulunuyor. Çayı hazırlamak için bir bardak suyu kaynaması için ocağa koyun. Su kaynamaya başlayınca içerisine bir çorba kaşığı kadar bal ve bir çorba kaşığı kadar da kekik ekleyin. Su fokurdamaya başladığında ise içine yarım limonun suyunu ekleyin. Elde ettiğiniz bu doğal karışımı balgam probleminden kurtulana dek günde 2-3 kez tüketebilirsiniz. Kekik çayı sayesinde vücudunuzdaki mukus birikintisi azalacak ve hırıltılı solunumdan kurtulmaya başladığınızı hissedeceksiniz. Ayrıca kekik çayı ile öksürük azalır ve nefes almak daha kolay hale gelir. 2. Okaliptüs çayı Keskin balgam söktürücü ürünlerden birisi olan okaliptüs çayı öksürüğü hafifletir ve boğazların yumuşamasını sağlayarak balgamın vücuttan daha rahat bir şekilde atılmasını sağlar. Okaliptüs ile buhar banyosu yapmanız hainde alveollere pozitif etki sağlayarak nefesinizin açılmasına yardımcı olabilir ve solunum yolunu rahatlatabilirsiniz.

Okaliptüs çayını hazırlamak için bir bardak suyu kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine iki çay kaşığı miktarında okaliptüs yaprağı ekledikten sonra karışımı on dakika boyunca demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karışım demini alınca içebilirsiniz. Dilerseniz içimi kolaylaştırmak ve çayı tatlandırmak için az miktarda bal katabilirsiniz. Okaliptüs çayını aşırı tüketmekten uzak durmalısınız. Fazla tüketilmesi halinde ishal, mide bulantısı ve kusma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Gün içerisinde üç bardağı geçmemeye özen gösterin. 3. Adaçayı Sağlık açısından son derece yararlı bir içecek olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren adaçayı, boğazı yumuşatarak boğaz ağrısını hafifletir ve balgam çıkarmayı kolaylaştırır. Soğuk algınlığı kaynaklı balgam problemi yaşayanlar için adaçayı ile gargara yapmak mukusun yumuşatılıp geniz akıntısının önlenmesi için son derece faydalı bir yöntem olacaktır. Yalnız bu yöntemin 12 yaş ve üstündekiler için uygun olduğunu belirtmekte fayda var. Buna ek olarak adaçayını içecek olarak da hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağı kaynar suyun içine bir tutam adaçayı ekleyin ve 5 dakika demini almasını bekleyin. Çayın demini almasıyla beraber içine biraz limon ve bal da ilave edip içebilirsiniz.

Balgam Söktürücü Bitkisel Yöntemler 1. Elma, bal, limon macunu Balgam söktürücü bir meyve olan elma, limon ve bal ile harmanlandığında elde edilen macun sayesinde balgam şikayetlerini büyük ölçüde giderir. Bal, limon ve elmadan elde edeceğiniz bu macun sayesinde soğuk algınlığına bağlı öksürük ve balgamdan kurtulabilir, sigara kullanımına bağlı kronik balgamın etkilerini azaltabilirsiniz. Etkili bir sigara balgam söktürücü olan bu macun yalnızca yetişkinler için değil aynı zamanda çocuklar için de oldukça faydalıdır. Bu macunu hazırlamak için öncelikle elmayı ikiye bölün ve yarısını güzelce soyun. Soyduğunuz elmayı pişirin ve püre kıvamına gelene kadar ezin. Püre halindeki elmanın üstüne bir yemek kaşığı bal ile yarım limonun suyunu ekleyin. Hepsini bir güzel karıştırın. Elde ettiğiniz macunu günde iki kez tüketin. Orta vadede balgam şikayetinden kurtulacaksınız. 2. Bal ve zencefil şurubu Evde kolayca hazırlayabileceğiniz **doğal balgam söktürücü yöntemlerden birisi de zencefilli bal şurubudur . Bu şurup balgam söktürücü etkinin yanı sıra [**](https://sebboy.com/bronsite-ne-iyi-gelir/), astım ve grip yüzünden meydana gelen komplikasyonların da azaltılmasını sağlar.

Çeyrek bardak elma sirkesini bir kaseye dökün. Üstüne bir limonun suyunu, üç çorba kaşığı organik balı ve bir çorba kaşığı zencefili ekleyin. Malzemeleri bir güzel karıştırın ve kaynaması için ocağa bırakın. Kaynamak üzereyken karışıma yarım yemek kaşığı acı biber ekleyin ve karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın. Günde bir defa tüketebilirsiniz. 3. Soğan ve bal şurubu Bağışıklık sistemini güçlendiren ve balgam söktürücü etki gösteren bu karışımı hazırlamak için 300 gramlık bir soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Bir kabın içerisinde yarım bardak bal ile bir bardak beyaz şarabı güzelce karıştırın. Soğanları da sonra bu kabın içine ekleyip bir gün dinlenmeye bırakın. Bir gün sonra şurubu gün içerisinde iki kaşık halinde tüketebilirsiniz. 4. Turp kürü Turp son derece etkili balgam söktürücü olmasının yanı sıra öksürük ve gribe de iyi gelir. Turp kürü hazırlarken bir tane orta boy turpu güzelce temizleyin ve ortasını kabak gibi oyun. Sonra oyduğunuz turpun ortasına bir çorba kaşığı bal ekleyin. Turpun alt kısmını bıçakla delerek bir kaba oturtun. Sebzenin alt tarafı kaba değmesin, yani yukarıda kalsın. Bu şekilde turp bir gün bekledikten sonra kaba süzülen karışımı aç karnına iki çorba kaşığı alabilirsiniz. Balgam yoğunsa karışımı haftada üç defa, yoğunluk söz konusu değilse haftada iki defa içebilirsiniz.