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Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmak için babasıyla açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Terme ilçesinde babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik helikopteri ve botu, dalış timi ve sivil balıkçılar tarafından Çaltı Burnu açıklarında, deniz yüzeyinde Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

Ali Korkmaz, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz ile tekneyle Karadeniz'e balık tutmak için açılmış, bir anda dengesini kaybederek suya düşmüştü. Babası, Korkmaz'ı uzun süre aramasına rağmen bulamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizde kaybolan genç Karadeniz Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Samsun Terme

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