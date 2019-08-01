Balık avına çıkan gencin denizde kaybolması

Samsun'un Terme ilçesinde babasıyla balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik helikopteri ve botu, dalış timi ve sivil balıkçılar tarafından Çaltı Burnu açıklarında, deniz yüzeyinde Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

Ali Korkmaz, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz ile tekneyle Karadeniz'e balık tutmak için açılmış, bir anda dengesini kaybederek suya düşmüştü. Babası, Korkmaz'ı uzun süre aramasına rağmen bulamamıştı.

