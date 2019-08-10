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Balık çiftliği için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karaburun ilçesinde, Gerence Körfezi içinde faaliyetini sürdüren balık çiftliğinin, Kara Ada açıklarına taşınma talebi sonrası başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Balık çiftliği için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, Gerence Körfezi içinde faaliyetini sürdüren balık çiftliğinin, Kara Ada açıklarına taşınma talebi sonrası başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci sonlandırıldı. Karaburun Kent Konseyi'nce yapılan açıklamada, Yarımada'nın Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildiği, bu tür projeler için hassas davranılması gerektiği belirtildi. Ayrıca Karaburun'daki potansiyel balık yetiştiriciliği alanlarıyla ilgili kararın iptali için de yetkililere çağrıda bulunuldu.
Karaburun'da Gerence Körfezi'nde faaliyetini sürdüren balık çiftliği, belirlenen potansiyel balık çiftliği yetiştiriciliği alanının dışında kalan Kara Ada açıklarına taşınmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Başlatılan ÇED süreci sonrası, balık çiftliğinin bulunduğu alandan taşınmasına Karaburun Kent Konseyi ve çevrecilerden itiraz geldi. Yıllık 900 ton kapasiteyle çalışması planlanan tesis için başlatılan ÇED sürecinin sonlandırılmasını isteyen çevreciler, projeye onay verilmesi halinde yaşanacak sorunları içeren kapsamlı bir dosya ile ilgili 12 kuruma başvuruda bulundu. Balık çiftliğinin taşınmasına yönelik ÇED dosyasını inceleyen kurumlar, olumsuz yönde görüş bildirince, İzmir Valiliği de çiftliğin taşınmasına yönelik başlatılan ÇED sürecini sonlandırdı. Karar, Karaburun Kent Konseyi'ni ve çevrecileri sevindirdi. Kent Konseyi'nce yapılan yazılı açıklamada, çiftliğin taşınmak istendiği bölgenin sit alanının hemen yanında olduğu, burada amatör ve kıyı balıkçılarının faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca balık çiftliğinin bölgeye taşınmasının, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan Deniz Çayırları ile Akdeniz Foku'nun yaşam alanlarına zarar vereceğine yönelik endişeler de paylaşıldı.
'ÖÇKB'NIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİN'
Konsey tarafından yapılan açıklamada, Yarımada'nın Cumhurbaşkanı kararı ile ÖÇKB ilan edildiği hatırlatılarak, bunun gereklerinin yerine getirilmesi istendi. Açıklamada, "Gerence Körfezi ve Yarımadayı çevreleyen denizel alanın daha fazla kirlenmesinin önlenmesi gerekiyor. Denizdeki korunacak hassas alanlar ile yarı hassas alanların tespit ve tescilinin acilen yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin Karaburun Yarımadası'nı çevreleyen denizel alanda daha önce alınmış olan potansiyel balık yetiştiriciliği alanları ile ilgili kararını iptal etmeye çağırıyoruz. Ayrıca ÖÇKB ilanının gereklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu tür proje başvurularında, yetkililerin hassas davranmalarını bekliyoruz" denildi.

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Balık çiftliği için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldıBalık çiftliği için başlatılan ÇED süreci sonlandırıldı

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