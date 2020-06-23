Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Temel görüşe göre; balık etli ya da biraz daha kilolu kadınlar sağlıksız olarak görülse de, ilişkiler için biçilmiş kaftanlarmış. Artık fazla kiloları sorun etme dönemi ortadan kalktı, doğrudan Meksikalı araştırmacıları referans göstermek mümkün.

Ortaya konulan çalışma, tombul kadınların daha pozitif insanlar olduğunu söylüyor. Bir de erkeklerin kıvrımlara olan düşkünlüğünü hesaba katınca hem fiziksel hem de duygusal olarak çift taraflı bir tatmin söz konusu. Tabii bu kadınların getirdikleri bunlarla da sınırlı değil. Kilo avantajmış. Neymiş peki bu kilonun avantajları..

1. Diyet yok, yemek var

Erkeğin kalbine ulaşmanın mideden geçtiği biliniyordu da, bilim bunu daha yeni mi fark etti? Kilolu kadınlar için yemek yemek bir keyiftir, haliyle kendileriyle birlikte olan erkekleri de kısıtlamazlar.

2. Komik mi komiklerdir

Bütün kadınlar komik olabilir tabii de balık etli kadınlar daha komik gibi. Hatta o kadar komik olur ki, gülmek artık dayanılmaz hale gelir. Buna rağmen yanlarında olup hep gülmek istenir.

3. Zayıfla baskısı yapmazlar

Erkekler bir ilişkiden daha başka ne istesinler ki; elinde mezura ile dolaşıp göbek çevresini ölçen, spor baskısı yapan bir kadın yok. Balık etli kadınların zayıflama ve fit olma derdi olmadığı için karşılarındaki kişi üzerinde de bu baskıyı kurmazlar.