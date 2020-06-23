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Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

sebboy sebboy
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Erkeklerin zayıf kadınlarla birlikte olmak ve evlenmek istedikleri düşüncesi bir yana dursun, balık etli kadınlarla evlenmenin daha fazla mutluluk getirdiği sonucu ortaya kondu. Bunu ben de söylemiyorum, Meksika Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yürütülen bir çalışmanın ardından, Dr. Edgardo Morales ve Dr Filemón Alvarado ikilisi bu açıklamada bulunmuş.

Balık etli kadınlar daha çok mutlu ediyor

Temel görüşe göre; balık etli ya da biraz daha kilolu kadınlar sağlıksız olarak görülse de, ilişkiler için biçilmiş kaftanlarmış. Artık fazla kiloları sorun etme dönemi ortadan kalktı, doğrudan Meksikalı araştırmacıları referans göstermek mümkün.

Ortaya konulan çalışma, tombul kadınların daha pozitif insanlar olduğunu söylüyor. Bir de erkeklerin kıvrımlara olan düşkünlüğünü hesaba katınca hem fiziksel hem de duygusal olarak çift taraflı bir tatmin söz konusu. Tabii bu kadınların getirdikleri bunlarla da sınırlı değil. Kilo avantajmış. Neymiş peki bu kilonun avantajları..

1. Diyet yok, yemek var

Erkeğin kalbine ulaşmanın mideden geçtiği biliniyordu da, bilim bunu daha yeni mi fark etti? Kilolu kadınlar için yemek yemek bir keyiftir, haliyle kendileriyle birlikte olan erkekleri de kısıtlamazlar.

2. Komik mi komiklerdir

Bütün kadınlar komik olabilir tabii de balık etli kadınlar daha komik gibi. Hatta o kadar komik olur ki, gülmek artık dayanılmaz hale gelir. Buna rağmen yanlarında olup hep gülmek istenir.

3. Zayıfla baskısı yapmazlar

Erkekler bir ilişkiden daha başka ne istesinler ki; elinde mezura ile dolaşıp göbek çevresini ölçen, spor baskısı yapan bir kadın yok. Balık etli kadınların zayıflama ve fit olma derdi olmadığı için karşılarındaki kişi üzerinde de bu baskıyı kurmazlar.

4. Sev sev bitmezler

Bu yazıyı bir erkek yazıyor olsaydı kadın dediğin şöyle ele diye sürdürürdü ki, ben şahsım da kadın olduğum için bu konuyu başka türlü ifade etmeye çalışacağım. Kilonun kadınlara kattığı bir başka olumlu yön ise daha fazla dokunulacak ve sevilecek alan yaratmasıdır.

5. Mutlu olmaları basittir

Pahalı hediyeler yerine bir paket çikolata görünce gözleri ışıldayan bir kadın görmeyi kim istemez. Tombul kadınların en belirgin özelliklerinden biri çok çabuk mutlu olmalarıdır.

6. Sarılmaz, sarmalarlar

Tombul kadınlarla karşı karşıya kalındığında basit bir sarılmanın anlamı daha büyük ve daha derin olur. Bu kadınlar insanı kelimenin tam anlamıyla sarmalarlar.

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