HABER

Balıkçı ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde aç kalan tilki sahile indi. Balıkçıların ikramlarını geri çevirmeyen tilki bol bol balık yedi.

Turan Mahallesi'nde gece yarısı denizden dönen ve teknede bulunan palamut ağlarını kıyıda temizleyen balıkçıların yanlarına tilki misafir oldu.

Kapıdağ Yarımadası’ndan gelen tilki, gece yarısı ağlarda bulunan palamut balıklarına musallat oldu. Durumu fark eden balıkçı Ali Osman, teknenin yanına kadar gelen tilkiyi kovmak yerine karnını doyurdu.

Aç kalan tilkiye balık yerine kendi yiyeceklerinden veren tekne sahibi Ali Osman'ın Liman Reisi ismini verdiği tilkiye şefkatle yaklaşması mahalle sakinlerini sevindirdi. Geçtiğimiz aylarda aç kalan domuzların yiyecek bulmak için mahalle içine kadar geldiklerini söyleyen balıkçı Ali Osman, “Bizim Turan Mahallesi Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeyinde yer alıyor. Daha önceleri aç kalan domuzlar mahallemize gelip çöplerde yiyecek arıyordu. Şimdi ise Liman Reisi ismini verdiğim tilki yiyecek aramaya gelmiş. Biz de kumanyamızda ne varsa onu vererek karnını doyurduk” dedi. (İHA)

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Dedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdiDedelerinden öğrendiği meslek kaybolmasın diye evini atölyeye çevirdi
Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir balıkçı Tilki

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Bacakları yüzünden sosyal medyanın diline düştü

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Samsun'da can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

Samsun'da can pazarı! Ekipler zamana karşı yarıştı!

ABD'yi sarsan iddia sonrası sert açıklama: Bu bir uydurma

ABD'yi sarsan iddia sonrası sert açıklama: Bu bir uydurma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamam faciasında yeni gelişme! Mahkemede olay anını anlattı

Hamam faciasında yeni gelişme!

Büyükçekmece güne sisle başladı!

Bu fotoğraf bugün İstanbul'da çekildi!

Adana'da gece yarısı silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

Gece yarısı ortalık karıştı! Yaralılar var

Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!

9'uncu katta korkunç olay! Liseli genç ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.