HABER

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda, yüzlerce sazanın yumurta bırakması görüntülendi. İlçedeki balıkçılar, sazanların yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tutmaya başladı.

Alaplı Çayı'ndaki tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan sazanların yumurtlama dönemi başladı. Balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın yukarı kesimleri yerine, daha sıcak suların olduğu ilçe merkezine yakın bölgelere geliyor.

Alaplı ilçesi eski köprü ile yeni köprü altındaki suya yumurtalarını bırakmak için gelen sazanlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
25 yıllık balıkçı Tahsin Turan, Alaplı Çayı'nda ilk defa bu kadar fazla sazanı yumurta bırakırken, gördüğünü söyledi.
Balıkların, yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tuttuklarını belirten Turan, "Alaplı'da, 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ömrümde ilk defa sazan balıklarını çayın kenarında havyar bırakmasına şahit oldum.
Yüzlerce sazan, çayın daha yukarıdaki soğuk sulardan sıcak sulara kadar gelerek, yumurtalarını bırakıyorlar. Bu bölge sıcak olduğu için sazan çok az olurdu.
Biz balıkçılar olarak sazanların yumurtlama döneminde burada vatandaşların serpme ağ ile balık avlamalarına izin vermeyeceğiz. Onun için burada nöbet bekliyoruz" dedi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak çay sazan

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Son dakika: Adana'da HES barajı kapağı kırıldı! 1 ölü, 3 yaralı

Baraj kapağı kırıldı! Sele kapıldılar...

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.