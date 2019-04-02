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Balıkçılar 'erken paydos' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de balıkçılar, sezonun bitmesine 10 gün kala teknelerini limana çekerek "erken paydos" dedi.

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yaşanan olumsuz hava şartları ve balığın bölgeyi terk etmesi sonucu teknelerini limana demirleyerek bakıma aldı.

Sezonu kapattılar

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun sonuna gelindiğini söyledi.
Balıkçıların kıyı balıkçılığına hazırlanmak için teknelerini bakıma aldığını belirten Karakaş, şunları söyledi:
"Son dönemlerde bölgede yaşanan fırtınalar da balıkçıların denize açılmasına fırsat vermedi. Önümüzde sert rüzgarlar görülüyor ve denize çıkılamayacak. Ayın 15'ine kadar belki birkaç balıkçımız denize açılır fakat artık sezonun sonuna gelindi."
Sezonu kazasız belasız atlattıklarını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:
"Artık tezgahlarda kültür balıkları, yani tatlı su balıkları yerini almaya başladı. Şu anda tezgahta bulunan 10 balıktan 7'si kültür, 3'ü deniz balığı. Şu anda bölgemizde deniz avcılığı durmuş durumda. Hava şartları bize erken paydos ettirdi.
Önümüzdeki birkaç gün daha sert rüzgar görülüyor. Balıkçılık sektörü hava şartlarına bağlıdır. Sezonun bitmesine 10 gün kaldı, geriye kalan zaman zarfında da avcılık olacağını düşünmüyoruz." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca deniz balık sezonu

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