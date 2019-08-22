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Balıkçılar palamut için karamsar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:47 | Son Güncelleme

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, bu sezon palamut avcılığının istedikleri gibi geçmeyeceği endişesini taşıyor - Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak: - "Palamut balığının bu dönemlerde ağlara takılması gerekiyordu. Bu tablo bize gösteriyor ki palamut avcılığı zayıf geçecek"

SİNOP (AA) - Karadeniz'de "Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar, yeni sezonda palamut avcılığından umutsuz.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona kısa bir süre kala balıkçıların hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yeni av sezonunun şimdiden tüm balıkçılara hayırlı olması dileğinde bulunan Bayrak, palamut ve hamsinin bol olmasının kendileri adına çok önem arz ettiğini vurguladı.

Hamsi için erken olduğunu ancak palamudun yavaş yavaş ağlara takılması gerektiğine işaret eden Bayrak, "Palamut balığının bu dönemlerde ağlara takılması gerekiyordu. Bu tablo bize gösteriyor ki palamut avcılığı zayıf geçecek." dedi.

Yeni sezon öncesi pek umutlu olmadıklarını dile getiren Bayrak, "İnşallah palamut bizi yanıltır ve avcılığı bol olur. Palamut olmasa dahi hamsi inşallah bol olacaktır. Çünkü bu iki balık türü kazanç açısından diğer türlere göre çok avantajlı. Tabii diğer balık türlerinden de umutluyuz. İnşallah güzel ve bol kazançlı bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Sinop'ta kıyı balıkçıları mezgit ve istavrit avcılığı yapmaya devam ediyor. Avlanan balıklar tezgahlarda kilogramı 15 liradan satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
avcılık balık palamut sinop

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