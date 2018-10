Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Paleolitik Dönem'e ait olan ve kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile ‘av sahnesinin’ resmedildiği ana kayada, sunum çukurları yer alıyor. Sunum çukurlarının da yer aldığı tarihi mekanın dinsel alan olduğu tahmin ediliyor. Paleolitik Çağ'a ait bu kadar fazla çizimin yer alması bilim insanlarını da heyecanlandırdı. Tarihe ışık tutacak olan figürler ilk günkü canlılığını korurken, dinsel alan içerisinde sunum çukurları olan ilk yer olduğu kaydedildi. ‘Yamaç yerleşkesi’ olduğu tahmin edilen ana kaya üzerindeki çizgisel motiflerin yer aldığı sahnede insan ve çeşitli hayvan figürleri bulunuyor. İnsan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller yer alıyor. Resmedilen sahnenin uzunluğunun 8 metre, genişliğinin ise yaklaşık 70 santim olduğu öğrenildi.

Kaynaklarda 21 medeniyete ev sahipliği yaptığı belirlenen Adıyaman, 300’ün üzerinde tarihi ve turistik yapısıyla ‘açık hava müzesi’ olarak adlandırılıyor. Bir çok tarihi mekana ev sahipliği yapan Adıyaman’da her geçen gün yeni eserler çıkmaya devam ediyor.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan konuyla ilgili olarak, “Adıyaman’ın Kahta sınırları içerisinde balıkçılar tarafından tespit edilen bu alanda duvar üzerine kazıma tekniğiyle yapılan hayvan figürlerin bulunmaktadır. Hayvan figürlerinden yaban keçisi, karşılıklı duruş şekilde verilmiş ve bir avcı tarafından ok ile vurulduğu resmedilmiştir. Diğer figürlere baktığımızda at üzerinde stilize şekilde ve kazıma şekilde çizilmiş. At üzerinde bir süvari figürü görülmektedir. Yine bu alanın duvar üzerinde 8 metre uzunluğunda 70 santim genişliğinde kazıma teknikleriyle çizilmiş olan çeşitli semboller ve insan ve hayvan figürleri bulunmaktadır.