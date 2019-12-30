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  4. Balıkesir'de 20 yaşındaki Selin evinde ölü olarak bulundu

Balıkesir'de 20 yaşındaki Selin evinde ölü olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Balıkesir Edremit'te 20 yaşındaki Selin Kartal başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayla ilgili olarak genç kızın erkek arkadaşı S.D. (23) ve olayın meydana geldiği evde oturan A.B. (22) gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Hamdibey Caddesi 10 numaradaki apartmanda oturanlar, bu sabah 2'nci katta bulunan dairenin kapısının açık olduğunu gördü. Polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Selin Kartal'ı başından tek kurşunla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan Cumhuriyet Savcısı tarafından Kartal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, Selin Kartal'ın öldüğü evde A.B.'nin yaşadığını belirledi. Polis, A.B. ve genç kızın erkek arkadaşı S.D.'yi gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli A.B.'nin ilk ifadesinde, dün gece 21.30 civarında evde Selin Kartal ve S.D. ile buluşup, alkol aldıklarını, bu sırada yanında bulunan silahı çıkarıp, şarjördeki mermileri yere boşalttığını, boş olduğunu düşündüğü silahı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Olayın ardından paniklediklerini ve korkuyla kaçtıklarını belirterek genç kızın ölümünden haberleri olmadığını söyleyen A.B. ve S.D.'nin Edremit Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir selin kartal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
için bol bol için... Şu içki yasaklanmalı... Kavgalar, cinayetler, ahlaksızlıklar hep bunun altından çıkıyor. Şimdi de biri çıkar içmesini bilmiyorlar martavalını tutturur...
Edremit alışık böyle şeylere
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