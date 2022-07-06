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Balıkesir'de korkunç olay! Altıncı kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun feci sonu

06.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı. Bir binanın altıncı katındaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Hamit hayatını kaybetti.

Balıkesir'de korkunç olay! Altıncı kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun feci sonu

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi'ndeki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin balkonunda oynayan Suriye uyruklu Muhammet Hamit, buradan binanın önüne düştü.

Yerde hareketsiz yatan çocuk, akrabaları tarafından özel araçla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

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Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri olay yeri incelemesinin ardından soruşturma başlattı.

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(AA)

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