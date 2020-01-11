HABER
  4. Balıkesir'de yürek ısıtan görüntü! Mağaza önünde üşüyen köpeğe montunu verdi

Balıkesir'de yürek ısıtan görüntü! Mağaza önünde üşüyen köpeğe montunu verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Karesi ilçesinde erkek giyim mağazası önünde yatan sokak köpeğinin üzerine gece saatlerinde bir vatandaş montunu örttü. Kamera görüntülerini inceleyen iş yeri sahibi Sercan Palakan, sokak köpeğinin üzerine montunu örterek giden vatandaşı sosyal medyadan paylaştığı videoyla buldu. Mağaza sahibi sosyal medyadan ulaştığı Faruk Sağdıç’a mont hediye etmek istedi. Hediyeyi kabul etmeyen Faruk Sağdıç’ın bu hareketi herkesin takdirini topladı.

Olay geçtiğimiz 30 Aralık gecesi meydana geldi. Bir gece önceki kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi Sercan Palakan, dükkanının önündeki paspasa yatan sokak köpeğine bir vatandaşın montunu örterek gittiğini gördü. Sokak köpeğine yapılan bu davranıştan çok etkilenen iş yeri sahibi Sercan Palakan, videoyu sosyal medyadan paylaşarak sokak köpeğine montunu örten vatandaşı aramaya başladı. Belli bir süre sonra sosyal medyadaki hesabından geriye dönüş yapan Faruk Sağdıç isimli vatandaşa yaptığı davranıştan dolayı mont hediye etmek isteyen iş yeri sahibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sokak köpeğinin üzerine montunu örterek bırakan Faruk Sağdıç, kendisine hediye edilmek istenen montu iyiliği karşılıksız yaptığını belirterek geri çevirdi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla Türkiye genelinde büyük yankı uyandırarak herkesin takdirini topladı. Kamera kayıtlarında sokak köpeğinin giyim mağazası önüne geldiği, Faruk Sağdıç’ın üşüdüğünü fark ederek montunu örterek gittiği görülüyor.

Giyim mağazası sahibi Sercan Palakan, kamera kayıtlarında gördüğü bu davranıştan çok etkilendiğini belirterek, “İki senedir kardeşimle mağaza işletmeciliği yapıyoruz. Sabah dükkana geldiğimde kamera kayıtlarını inceledim. Orada bizi etkileyen bir olayla karşılaştık. Kapının önünde yatan bir köpeğe vatandaşın biri kendi üzerindeki montunu çıkartıp onun üzerini örtüyordu. Bizde bundan etkilendiğimiz için arkadaşı bulma çabası içerisine girdik. Bu olayı sosyal medyada ve farklı mecralarda videoyu paylaşarak kendisine ulaşmaya çalıştık ve nitekim de ulaştık. Kendisine montunu bıraktığından dolayı biz de bir mont hediye etmek istedik. O da bizim teklifimizi nazikçe geri çevirdi. Bunu karşılık beklemeden yaptığını söyledi. Kendisinin de bir köpeği olduğunu, onun yarım saat bile dışarıda kaldığında etkilendiğini ve bu yüzden de o köpeğin dışarıda kalmasına yüreğinin el vermediğini söyledi. Arkadaşa bu yaptığı hareketten dolayı sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"KARŞILIK BEKLEMEDEN YAPTIM"

Sokak hayvanına montunu örterek büyük takdir toplayan Faruk Sağdıç, bu iyiliği karşılık beklemeden yaptığını belirterek, “Gece saat 01.00 sularıydı, çarşıdan eşimle beraber geliyorduk. Baktım hayvan üşüyor, kıyamadım, üstümdeki yeleğimi çıkartıp hayvanın üzerine örttüm. Yani insan olanın yapması gereken şeyler bunlar. Sonuçta o da can taşıyor, onun da bir canı var. Herkesin bu hareketi yapmasını temenni ederim. Ben köpeğin üzerini örtmek isterken ister istemez biraz çekindi. Başında bekledim, kokladı, tanıdı. Ondan sonra yavaşça üstünü örttüm, yavaşça yaklaştım, sonra da bırakıp gittim. İş yeri sahibi sosyal medyadan videoyu paylaşarak beni aradı ve bana mont hediye etmek istediğini söyledi. Ama ben kabul etmedim. Yapılan iyilikten hiçbir zaman karşılık beklemeyeceksin, menfaat beklemeyeceksin. Ben de böyle bir hareketi karşılıksız olarak yaptım. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum, güzel davranışından dolayı. Kabul etmedim. Hayvancağızı da ısıttıysak ne mutlu bize. Benimde evim de baktığım bir hayvanım var. Evimdeki köpeği annesinden doğduğu anda aldım. Üç aylık oldu ve hala evimde bakıyorum. Onu bile balkona çıkartıyorum, 10 dakika dışarıda dursun, hayvan beni içeriye alın diye bağırıyor. Kıyamıyorsun. Onu o şekilde dışarıda bıraktığın zaman, buradaki hayvanları dışarıda gördüğüm zaman kıyamadım ve yapacağım şeyi yaptım. Sokak hayvanlarını imkanım oldukça bakmaya çalışıyorum. Kasapları geziyorum, kemik alıyorum. Akşam iş çıkışı hayvanlara bakmaya çalışıyorum. İmkanım olsa daha fazla şeyler yapabilsem keşke, ama imkanım da bu kadar maalesef” diye konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Rize’de heyelan yolu kapattıRize’de heyelan yolu kapattı
Öğrenciler, hurda lastikleri sokak kedileri için yuvaya dönüştürdüÖğrenciler, hurda lastikleri sokak kedileri için yuvaya dönüştürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir köpek mont

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi

Yer: Eskişehir... Böyle görüntülendi

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Kanal İstanbul'la ilgili ezber bozan açıklama: Erkekliği öldürür

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolanlarla ilgili yeni gelişme

Kaybolan balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Platonik aşık katliam yaptı! İki kız kardeşin katilinin anlattıkları kan dondurdu

İki kardeşin öldüğü 'platonik aşk' cinayetinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.