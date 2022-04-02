Balıkesir, Kahramanmaraş ve Van sahur vakti ne zaman? Balıkesir, Kahramanmaraş ve Van iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Balıkesir, Kahramanmaraş ve Van'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Balıkesir, Kahramanmaraş ve Van sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

BALIKESİR, KAHRAMANMARAŞ VE VAN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Balıkesir, Kahramanmaraş ve Van'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KAHRAMANMARAŞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

VAN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





