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Ankesörlü telefonlardan iletişim kuruyorlarmış! 18 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

24.05.2024 08:12
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Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik 4 gündür süren operasyonların bilançosunu Bakan Yerlikaya paylaştı. Operasyonlarda 45 kişi yakalandı.

Ankesörlü telefonlardan iletişim kuruyorlarmış! 18 ilde düğmeye basıldı: FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı

18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “KISKAÇ-17” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-17” operasyonları düzenlendi.

'BYLOCK' DETAYI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

11 AYDA 5 BİN 191 OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandığı paylaşımda 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ’ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518’i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. (İHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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