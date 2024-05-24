HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da cezaevinde yangın! 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Manisa'da cezaevinde yangın! 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

24.05.2024 01:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Adalet Bakanlığı Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tekli koğuşta kalan uyuşturucu bağımlısı bir mahkum uyuşturucu krizine girerek kendini yaktı. Yangının çıktığı cezaevinde kendini yakan mahkum ağır yaralanırken 2 mahkum ve 2 gardiyan dumandan etkilendi.

Manisa'da cezaevinde yangın! 1 kişi ağır yaralandı, 4 kişi dumandan etkilendi

Olay Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen S.Ö. uyuşturucu krizine girdi. Geçirdiği kriz sonucu çakmakla kendini tutuşturan S.Ö. kaldığı tekli koğuşta yangın çıkmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Durumun fark edilmesi sonrası ceza infaz koruma memurları hızla yan koğuştaki mahkumları da tahliye ederek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

AW211359_03

Haber verilmesi sonrası bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Yangında kendini yakma girişiminde bulunan S.Ö. ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

AW211359_05

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangın sonucu 2 infaz koruma memuru ile 2 mahkum da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi görürken hastaneye kaldırılan S.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgili dehşeti! Pompalıyla ateş açtıEski sevgili dehşeti! Pompalıyla ateş açtı
Alanya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulunduAlanya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyorKritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın cezaevi Manisa
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Üsküdar'da kafede silahlı çatışma! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı! Valilik açıklama yaptı

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda kahreden olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda kahreden olay! Genç kız raylara atlayarak intihar etti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

Böylesi görülmedi, roller değişti! Taksici arka koltukta uyudu, müşteri direksiyona geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.