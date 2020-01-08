HABER
  4. Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş15 yıllık sır cinayet: Eşi kahvesine uyku ilacı katmış, akrabaları boğarak öldürmüş
Dünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişlerDünyaca ünlü çiftin Ayasofya’dan fotoğrafı ortaya çıktı:'Eşi benzeri yok' demişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ByLock FETÖ gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın ABD üslerini balistik füzelerle vurma anı kamerada!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Can Yaman saçlarını ve sakalını kesti! Son haliyle şaşırttı

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ’da ulaşıma kar engeli

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

Ünlü çiftin çocuğunu öldürmüştü! Tutuklandı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

’Robin Hood’ bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı'nda 240 kunduz postu ele geçirildi

Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi! Tam 240 adet...

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Yiyecek arayan tilki donarak can verdi

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

Sakarya’da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

2020 hac kurası! 2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

2020 hac kurası ne zaman çekilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.