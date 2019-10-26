HABER

Balıkesir’de 60 yıllık zeytinyağı fabrikası devlet desteği ile yenilendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası daha devlet desteği ile yenilendi.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası daha devlet desteği ile yenilendi. Pelitköy mahallesinde Hasan Kökten’e ait 60 yıllık zeytinyağı fabrikası 800 bin liralık devlet desteği ile baştan sona yenilenirken, günlük zeytin işleme kapasitesi de 50 tondan 100 tona çıktı.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy mahallesinde Hasan Kökten, babasından devraldığı 1959 yılı yapımı zeytinyağı fabrikasını Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 800 bin lira hibe ile baştan aşağı yeniledi. Fabrikada makineler yenilenirken, krom depolama tankları kondu ve kasa sistemine geçildi. Yenilenen fabrikanın açılışı da Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Kırsal Kalkınmaya Destekleme Müdürü Mehmet Zahit Döğdü, Müftü Hacı Öz ile belediye meclis üyeleri ve vatandaşların iştirakiyle yapıldı. Mevlit okunurken, misafirlere pilav, keşkek ve ayran ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, yaptıkları konuşmalarda işletme sahibi Hasan Kökten’e başarı dilediler.
Tarımsal işletmeler destek oldukları anlatan Balıkesir Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Müdürü Mehmet Zahit Döğdü, “Geçtiğimiz yıl çiftçimiz Hasan Kökten bize başvurdu. Bez de kendisine yüzde 65 oranında destek oluk. Böylelikle işletmenin kapasitesi günlük 100 tona çıktı. Bu fabrikanın çalışması sunucu zeytinyağında katma değer artışı olacak. Ayrıca marka değeriyle birlikte çiftçimizin geliri daha da artacak. Kendisine başarı diliyoruz” dedi.
Fabrikayı babasından devraldığını anlatan Hasan Kökten de, ”Fabrikamız 1959 yılında yapıldı. Fabrikayı 1988 yılında babamdan devir aldım. Fabrikamızı devlet desteği ile yeniledik. Makineler yenilenirken, krom depolama tankları koyduk. Ayrıca zeytinleri depolamak için kasalar satın aldık. Böylelikle daha kaliteli zeytinyağı elde edeceğiz. Yüzde 65 devlet desteği aldık. 3 yıldan bu yana Öz köyüm markasıyla yağ satıyoruz. Ürünlerimiz ilgi gördü. Müşterilerimiz de memnun. Biz de memnunuz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Açılış törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Eşi Trabzonlu olan Buse Terim ilk kez geldiği Trabzon’da ilgi odağı olduEşi Trabzonlu olan Buse Terim ilk kez geldiği Trabzon’da ilgi odağı oldu
Haluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdiHaluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

İşte aşkı bitiren o fotoğraflar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Gisele'in de seks kaseti çıktı!

Gisele'in de seks kaseti çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.