HABER

Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de yaşlı ve hastalar kamu kurum ve kuruluşlarının yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı.

Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de yaşlı ve hastalar kamu kurum ve kuruluşlarının yardımıyla sandıklara götürülerek oylarını kullandı. Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri zor yürüyen 90 yaşındaki Pakize Çakır'ı da sandığa götürerek, oyunu kullanmasını sağladı.
Balıkesir'de 90 yaşındaki Pakize Çakır, oyunu Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla kullandı. Merkez Karesi ilçesi Alihikmet Paşa Mahallesi'nde oturan Çakır, seçim öncesi belediye ekiplerinin arayarak, oy günü kendisini sandığa götürmeleri için yardım istedi. Bugün öğlen saatlerinde Çakır’ın evine giden ekipler, tekerlekli sandalye ile evinden aldıkları yaşlı kadını, Alihikmet Paşa Ortaokulu’ndaki oy kullanacağı bina ve sandığa götürdüler. Burada oyunu kullanan Çakır, ekiplere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde oyumu kullandım. Seçimler ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.
Müdürlük yetkilileri, mahalli idari seçimler kapsamında yaklaşık 30 yaşlıyı daha sandık başına götüreceklerini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandıBalıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandıBalıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi130 santim boyundaki İmran oy Kullanmaya çilli horozuyla geldi
Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.